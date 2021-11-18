"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети

Соцсети всколыхнула новость о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, который предупредила полиция. О заказе на министра сегодня сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В сети шутят, что таким образом в Офисе президента пытаются отвлечь внимание от расследования Bellingcat по срыву спецоперации по "вагнеровцам".

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Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. В расследовании говорится о том, как украинские спецслужбы под видом наемных охранников объекта Роснефти в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков наиболее разыскиваемых боевиков из ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на территории Украины. Боевики должны были сесть в Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была "отложена" украинским руководством. Боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ. Bellingcat отмечают, что Зеленского информировали о каждом этапе операции. К тому же ее финальный план подписал министр обороны Украины. Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его Офиса к тогдашнему руководителю Главного разведуправления Василию Бурбе. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского не могла допустить.