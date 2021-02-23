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вторник, 23 февраля 2021 10:16

Ответственность за торговлю людьми необходимо усилить - Лубинец

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Ответственность за торговлю людьми необходимо усилить - Лубинец
Нардеп Дмитрий Лубинец: "Законопроект № 5134 ужесточает ответственность за торговлю людьми". Фото: Центр журналистских расследований

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5134, который предусматривает увеличение минимального срока лишения свободы за торговлю людьми с 3 до 6 лет. Кроме того, документ предусматривает ответственность преступников независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и тому подобное.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.

"Торговля людьми - это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционирует большое количество преступных группировок, которые вовлекают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют. После того, как Национальная полиция ловит их "на горячем", оказывается, что это посреднические компании, которые занимаются "арендой людей", "передачей в подарок" и т. д. То есть находят юридические основания, чтобы избежать ответственности. И наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки. В результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы вернуться и начать свой бизнес снова", - отметил парламентарий.

По словам Лубинца, законопроект № 5134, который усиливает ответственность за торговлю людьми, был разработан депутатской группой "Партия "За майбутнє" вместе с департаментом миграционной полиции НПУ, сообщается на сайте партии.

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