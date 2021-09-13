Отмена неприкосновенности: КС рассмотрит представление бывших "регионалов"

КС продолжит рассмотрение дела во вторник, 14 сентября. Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

На этой неделе Конституционный суд рассмотрит дело о конституционности отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"Депутаты, которые обратились в КС, считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры. Будем внимательно следить за этим делом", - написал он.

В прошлом году в январе 50 народных депутатов, большинство из которых представители ОПЗЖ, в частности бывшие "регионалы" Юрий Бойко, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Илья Кива, Виктор Медведчук, подписали и направили представление относительно неконституционности отмены депутатской неприкосновенности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным.