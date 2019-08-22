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Отказ "слуги народа" от мандата: Лысюк объяснил свои мотивы

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Отказ &quot;слуги народа&quot; от мандата: Лысюк объяснил свои мотивы
Вместо Лисюка в парламент зайдет №129 Елена Хоменко. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

№69 в списке "Слуги народа" Андрей Лысюк объяснил отказ от мандата пребыванием на военной службе. По его мнению, он таким образом он "принесет больше пользы".

"Я нахожусь на военной службе, и было принято решение, что я больше пользы принесу занимая эту должность", - сказал он в комментарии "Украинской правде".
В то же время он отказался указать свою действующую должность:

"Если так будет беспокоить избирателей этот вопрос (какую должность занимает - Gazeta.ua), Думаю, что каким-то образом это прокомментирую. А пока я не имею полномочий это комментировать".

На момент принятия решения об участии в выборах на службе не состоял, отметил Лысюк. Восстановился на ней во время предвыборной кампании.

Решение об отказе от мандата проговорил с партией. Там, говорит поддержали и поняли. В Трускавец на обучение он не ездил, впрочем сам обработал материал. Лысюк отметил, что был готов "вступить и достойно работать в Верховной Раде". И планирует сотрудничать с командой Зеленского "по правоохранительной системы и армии".

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№69 в списке "Слуги народа" Андрей Лысюк написал заявление на отказ от депутатского мандата.

Всего в новом парламенте будут представлены 5 политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Президентская партия будет предлагать назначить своего лидера Дмитрия Разумкова спикером, а его заместителем - "слугу народа" Дмитрия Стефанчук.

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