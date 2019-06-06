Отец заместителя АП Рябошапки хотел взыскать с сына алименты

Вышгородский райсуд Киевской области рассматривал иск Георгия Рябошапки к Руслану Рябошапке и Людмиле Рябошапка в 2015 году Фото: LIGA.net

Отец заместителя Администрации Президента Украины Руслана Рябошапки обращался в суд с целью отсудить у сына и дочери алименты из-за того, что дети выгнали его из дома и бросили.

Вышгородский райсуд Киевской области рассматривал иск Георгия Рябошапки к Руслану Рябошапке и Людмиле Рябошапка в 2015 году, рассказывает УНН.

"Истец отмечает, что он является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011 года не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье от него забрали, изгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи. Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. в таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки и он вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного, просит взыскать с ответчиков алименты на содержание отца в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно", - говорится в судебном решении.

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Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Основаниями для отказа является то, что Георгий Рябошапка получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла 2551,56 грн и превышала установленный на тот момент законодательством прожиточный минимум - 1176 грн, а также на правах совместной собственности отцу, согласно информации суда, принадлежала 1/3 квартиры. Он указан как владелец автомобиля.

Руслан Рябошапка в команде нового Президента Владимира Зеленского отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Винничанка Елена Гулько полгода назад развелась с мужем-бизнесменом Игорем Гришко. "Из-за постоянных пьянок, скандалов и предательства, я отсудила у него двухкомнатную квартиру и теперь он платит детям алименты", - говорит Елена. Познакомились, когда он служил в армии. Через 5 месяцев после знакомства сыграли свадьбу. До замужества Елена жила с родителями, после - переехала в квартиру мужа.