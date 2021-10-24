От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации

Пользователи Facebook пропагандируют вакцинацию от коронавируса, сообщает Gazeta.ua

В сети распространяется флешмоб с подписью "Вакцинированный - защищенный" на аватарках.

Среди сторонников вакцинации - телеведущии Янина Соколова и Мирослава Барчук, ветеран российско-украинской войны, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, экс-председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, первый вице-спикер Александр Корниенко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, народный депутат Ярослав Юрчишин, министр юстиции Денис Малюська.

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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 20 791 новых случаев инфицирования коронавирусом, от Covid-19 умерли 386 человек. За все время пандемии от коронавирусной болезни умерли 63 872 лиц.

С начала прививочной кампании получили одну дозу - 8 890 452 человека, полностью вакцинировались 6 963 577 лиц.

С 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Действуют новые правила пассажирских перевозок. Межобластные перевозки разрешаются, если пассажиры имеют Covid-сертификат или отрицательный тест.