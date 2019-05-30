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четверг, 30 мая 2019 12:32

От САП потребовали возбудить дело против Загребельской и других членов АМКУ из-за коррупции в дорожном строительстве

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От САП потребовали возбудить дело против Загребельской и других членов АМКУ из-за коррупции в дорожном строительстве
Общественные активисты обратились к САП с требованием открыть уголовное производство против государственных уполномоченных АМКУ

Общественные активисты обратились в Специальную антикоррупционную прокуратуру с требованием открыть уголовное производство против государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины Агии Загребельской, Андрея Вовка и Анны Артеменко в связи с коррупционными действиями в сфере тендеров на проведение дорожных строительных работ, сообщают "Українські новини".

Текст заявления в САП обнародован на facebook-странице ОО "Антикоррупционный блокпост", которая занимается мониторингом ситуации в дорожной отрасли.

Активисты организации считают, что Загребельская, Вовк и Артеменко, будучи членами административной коллегии АМКУ по рассмотрению жалоб относительно нарушения законодательства в сфере публичных закупок, неправомерно содействуют удовлетворению жалоб и других интересов компании с уголовным прошлым. В результате этого из-за действий уполномоченных АМКУ в отрасли заблокировано тендеров на дорожные строительные работы на сумму более 10 млрд. грн.

Речь идет о содействии ЧП "Полтавабудцентр" (код ЕГРПОУ 24565511), которая, по данным активистов, подконтрольна находящемуся в розыске Араику Амирханяну, и которая принимает участие в тендерах вместо выведенной в "черный список" из-за наличия ряда уголовных производств ООО "СК "Дорлидер" (37468590).

До отстранения "Дорлидера", эта компания и "Полтавабудцентр" 28 раз принимали участие в одних и тех же тендерах, но ПБЦ никогда в них не побеждала. После запрета "Дорлидеру" принимать участие в публичных закупках, ПБЦ участвовала в более 600 процедурах, при этом победила не более, чем в 70 случаях. В остальных закупках компания пытается блокировать процедуры через подачу жалоб в АМКУ.

По данным активистов, в 2018-2019 гг. компания жаловалась в комитет 169 раз, из которых 129 жалоб было удовлетворено и только 7 были оставлены без удовлетворения. Последствием удовлетворения жалоб является требование к заказчикам – Службам автомобильных дорог – исключать из тендерной документации якобы дискриминационные требования. Например, требование о наличии у подрядчика собственного или арендованного асфальтобетонного завода в определенном радиусе от точки строительства. Несмотря на то, что право заказчика устанавливать такие требования (о наличии должной материально-технической базы) прописаны в законе – АМКУ принимает решения в пользу ПБЦ, признавая условия дискриминацией. По мнению активистов, это ставит под угрозу реконструкцию и развитие объектов критической инфраструктуры.

При этом, отмечают активисты, членам коллегии АМКУ известно и о блокировании дорожного строительства, и о том, что ПБЦ принимает участие в публичных закупках без основных средств на балансе и с уставным капиталом в размере 0 грн.

Авторы обращения добавляют: есть достаточно оснований полагать, что блокирование госзакупок в дорожной отрасли происходит при содействии трех членов коллегии – уполномоченных АМКУ Вовка, Загребельской и Артеменко.

"Cчитаем, что в действиях должностных лиц АМКУ усматривается факт сговора с должностными лицами и учредителями ООО "ПОЛТАВАБУДЦЕНТР", направленный на дестабилизацию отрасли строительства дорог в Украине путем блокирования проведения процедур публичных закупок и последующем их срыве, что свидетельствует о наличии в действиях указанных должностных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно привело к тяжелым последствиям, до 8 лет лишения свободы – ред.)", - сказано в документе.

Ранее СМИ писали, что ЧП "Полтавабудцентр" блокирует дорожное строительство по всей Украине.

Недавно Араик Амирханян был задержан силовиками.

Українські новини
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