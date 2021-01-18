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понедельник, 18 января 2021 17:03

От санкций США против "слуги" Дубинского прошла неделя. Почему Зеленский молчит

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От санкций США против &quot;слуги&quot; Дубинского прошла неделя. Почему Зеленский молчит
Президент Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в позапрошлом году перед парламентскими выборами. Слева - Дубинский. Фото: Макс Левин, LB.ua

США фактически назвали нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского агентом влияния Российской Федерации. Но почему-то об этом мало говорят, сказал Gazeta.ua политтехнолог Виталий Бала.

"Тактика президента: он не хочет втягиваться в выяснение отношений Дубинского с США. Власть думает, что можно провести страусиную политику и все будет нормально", - сказал политтехнолог.

"Ситуация может меняться серьезно. Наверное, список кандидатов на санкции будет пополняться", - прогнозирует эксперт

"Акцент надо делать не на санкциях - потому что это последствия. А на причинах - почему?" - говорит Бала.

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США фактически назвали Дубинского агентом влияния РФ, отмечает эксперт.

"Именно этот аспект является чувствительным и важным для Зеленского. И оправдывать так или иначе здесь нет никакого смысла. Потому что обвинило Министерство США и мотивировало, почему ввели эти санкции.

Наверное в Офисе президента не знают, как реагировать, что говорить. Поддержав США, будут иметь проблемы внутри фракции, проблемы с Коломойским, это также непосредственно его касается.

Власть избрала выжидательную тактику поведения, надеется, что как-то это пройдет", - сказал Бала.

Произошло вмешательство во внутренние дела США, тем более обвинения уже избранного президентом Байдена, отметил эксперт.

"Есть надежда, что отношения Украины и США улучшатся. Для этого есть основания. Байден был в Украине неоднократно. Будущее назначение Нуланд на пост заместителя госсекретаря США, она также была в Украине во время Революции достоинства. Поэтому политика США в отношении Украины будет благоприятная.

США понимают, что происходит в Украине. Об агрессии России против Украины", - говорит Виталий Бала.

11 января США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

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