От Порошенко ушел советник

Уманский более 2 лет был внештатным советником президента

Советник президента Петра Порошенко по экономическим и финансовым вопросам Игорь Уманский подал заявление об отставке.

Об этом он сказал журналистам "ТСН".

Уманский решил уйти с должности, потому что не согласен с политикой высшего руководства в финансовой и банковской сферах.

"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции. Нет цели развития экономики - есть подменена цель. К сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить", - сказал Уманский.

В декабре 2014 года Игорь Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов. Уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой Министерства финансов. В октябре 2016 года президент Петр Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником.