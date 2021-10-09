От Covid-вакцины Moderna отказалась Исландия

От Moderna отказалась Исландия. Фото: dw.com

Исландия приостановила прививки вакциной Moderna от Covid-19. Причиной назвали побочный эффект, связанный с риском сердечного воспаления.

Главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии, поскольку в стране достаточно вакцины Pfizer. Это решение связано с "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", сообщает AFP.

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Ранее Финляндия, Швеция и Дания приостановили прививки вакциной Moderna в связи с риском воспаление сердца. Связь между сердечными заболеваниями и препаратом особенно очевиден после введения второй дозы.