От бывших "регионалов" до "радикалов" Ляшко: все политсилы прогуливают Раду

Народные депутаты из всех фракций и групп прогуливают заседания Верховной Рады.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Автор: cvu.org.ua

Самые низкие показатели посещений у депутатов "Воля народу", "Відродження" и "Опозиційний блок". Треть депутатов этих политических сил отсутствовали на заседаниях.

По данным письменной регистрации в среднем 37% депутатов группы "Воля народу" отсутствовали. Это же касается 34% депутатов "Відродження" и 31% - "Оппозиционного блока".

Отсутствующими по неизвестным причинам были 24% внефракционных депутатов и 22% представителей "Батьківщини".

Что касается других фракций, показатели следующие: заседания Рады пропускали по 18% депутатов "Самопоміч" и Блок Петра Порошенка, 15% депутатов "Народний Фронт" и 13% - Радикальна партія Олега Ляшка.

Учитывались только официальные пропуски по неизвестным причинам (то есть, не из-за болезни или командировки).

Восьмая сессия началась в феврале и длилась 5 с половиной месяцев. Всего за сессию прошли 72 пленарные заседания.

Присутствовать на заседаниях - это обязанность каждого народного депутата согласно закону "О статусе народного депутата Украины". В отношении недобросовестных депутатов применяется ряд санкций. В частности, ограничения заработной платы, что позволяет экономить несколько миллионов гривен ежегодно, напоминают в КИУ.

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Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшка и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.