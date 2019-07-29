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понедельник, 29 июля 2019 11:24

От 3500 гривен в сутки: объяснили, почему учить депутатов так дорого

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Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков рассказал, что обучение для депутатов от "Слуги народа" состоится в дорогом отеле Трускавца.

В "Rixos Prykarpattya" стоимость номера начинается от 3500 грн в сутки, пишет LB.

"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.

Он добавил, что сняли то, на что была возможность, учитывая нехватку времени.

"Наняли то, на что у нас была возможность снять. Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.

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Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик не назвал, объяснив это тем, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.

Автор: espreso.tv
  В "Rixos Prykarpattya" стоимость номера начинается от 3500 грн в сутки
В "Rixos Prykarpattya" стоимость номера начинается от 3500 грн в сутки

В санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организовывает его Киевская школа экономики. Депутатов разделили на 30 групп по 8-10 человек.

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