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вторник, 31 декабря 2019 20:36

Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко

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Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
Порошенко осудил освобождение экс-беркутовцев в рамках обмена. Фото: Politeka

Освобождение подозреваемых в расстрелах активистов евромайдана экс-беркутовцев недопустимо, ведь оно противоречит закону и справедливости, разрушает международную коалицию в поддержку Украины и фактически уничтожает прямые доказательства преступлений Кремля.

Об этом заявил пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность", комментируя обмен удерживаемыми между Украиной и боевиками в интервью телеканалу "Прямой", передает пресс-служба партии.

"Когда мы составляли "Минск", там записано, что не подпадают (под обмен - ред.) те, кто совершили тяжкие преступления, не подпадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте", - напомнил Порошенко.

Пятый президент добавил, что в рамках обмена также освободили фермера Бутрименко, который сдал боевикам украинских спецназовцев. Порошенко отмечает, что такие действия подрывают международный авторитет Украины.

"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность - держи! По-другому быть не может ", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, во время так называемого "обмена удерживаемыми лицами" украинская власть по требованию Кремля передала представителям террористических группировок ЛДНР, в частности, пять беркутовцев, которые участвовали в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014. Николая Бутрименко - фермера, который в 2014 году здал террористам украинских спецназовцев из группы спасения сбитого летчика - вследствие чего 10 бойцов погибли, еще 5 человек попали в плен. Террористов, которые в 2015 году совершили взрыв в Харькове во время мирного шествия активистов Евромайдана возле Дворца спорта, в результате чего погибли 4 человека, были ранены 9 человек.

"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность - держи! По-другому быть не может ", -

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