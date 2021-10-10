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воскресенье, 10 октября 2021 10:28

Освободили более 30 военных, которых помиловал Зеленский

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Освободили более 30 военных, которых помиловал Зеленский
Помилованных осужденных украинских военных освободили. Фото: АР

В Украине освободили 31 участника боевых действий согласно указу о помиловании президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает председатель консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Елена Вербицкая.

Все военнослужащие были осуждены за различные преступления легкой и средней степени тяжести.

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"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об увольнении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", - отметила Вербицкая .

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного в пятницу, 8 октября.

При рассмотрении дел отобрали лиц, не совершивших тяжких преступлений. Президент лично ознакомился с делом каждого военного.

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Дата
10
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