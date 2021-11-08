"Осторожно - фейк" - обнаружили двойника АрміяFM

В Google Play появился фейковый двойник приложения военного радио под названием "Армія FM онлайн".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Никакого отношения к нашей военной радиостанции он не имеет. Настоящее приложение называется "АрміяFM - військове радіо". И скачать его возможно по ссылке в первом комментарии под этим постом", - сообщила.

Автор: Facebook.com/ganna.maliar

По словам замминистра, фейкового двойника военного радио создали, чтобы уменьшить аудиторию настоящего военного радио и дискредитировать его.

"Настоящая АрміяFM раздражает врагов. И хорошо работает, если против него ведется спланированная оплачиваемая кампания", - заявила Анна Маляр.

Загрузить приложение АрміяFM можно ЗДЕСЬ.

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В октябре Совет национальной безопасности и обороны опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов.