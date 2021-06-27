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Оставил уничтоженный номер с разбитыми стенами. Рассказали о жителях госдач в Конча-Заспе
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Один из домов в Конча-Заспе, из которого выселили чиновника времен президента Леонида Кучмы. Он оставил часть мебели, телевизор за €30 тыс. и позолоченную арку за €50 тыс.
Фото: Марьяна Пьецух / Hromadske
Дом, который построил Святослав Пискун. Из-за высокой арендной платы ему пришлось оставить дом.
Дом, который построил Святослав Пискун. Из-за высокой арендной платы ему пришлось оставить дом.
Один из домов в Конча-Заспе, из которого выселили чиновника времен президента Леонида Кучмы.

Бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе, протестующих против выселения, подали восемь исков в суд. А на двух арендаторов дирекция Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами написала заявления в полицию, сообщает Hromadske

Директор Дома отдыха Александр Гурин рассказал, что пришлось заявлять в полицию из-за "нанесенного ущерба в крупном размере" на Василия Бурбу - бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов и Александра Литвинова - судью Конституционного суда.

Сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов и после себя оставил уничтоженный номер с "разбитыми стенами", рассказал Гурин.

"Когда выезжал Бурба, демонтировали оборудование, принадлежащее государству. Раскомплектовали отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - говорит директор Дома отдыха.

Бурба подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением.

В общем десять истцов подали восемь аналогичных исков. С ними расторгли договоры до заявления президента Владимира Зеленского об аудите тех, кто и на каких основаниях пользуется государственными дачами.

Основанием для расторжения договоров досрочно и в одностороннем порядке стали нарушения условий о пользовании домами. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

"Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал рядом земельные участки", - сказал Гурин.

"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество", - добавил директор Дома отдыха.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы. Так, экс-генпрокурор Святослав Пискун исчерпал средства арендной платы инвестированные им средства в строительство. С декабря 2020-му Дом отдыха вдвое поднял стоимость за пользование имуществом (до 270 тыс. грн в месяц), и Пискун не смог ее оплачивать, поэтому с ним расторгли договор из-за долгов.

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Кроме Бурбы и Литвинова с Домом отдыха судятся:

уволенный Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий - с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020г;

судья КС Игорь Слиденко - он не выплачивал ежемесячно 13 тыс. грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате;

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

предпринимательница Ольга Залиско - хочет отсудить 3 млн грн, которые она вложила в ремонт. От нее два иска - один о выселении, а второй о возврате средств за ремонт.

Также один иск на трех подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Семиноженко также есть в списке первой двадцатки на выселение из государственных дач, которую обнародовал глава СНБО 4 июня. Однако пока он отказывается уезжать.

Гурин говорит, что с этой двадцатки не хотят оставлять имения также Виктор Тополов и Сергей Юрченко. Однако, по словам директора, с большинством достигли взаимопонимание.

"Кому-то надо несколько месяцев, чтобы найти альтернативу, вывезти личные вещи. Так, Ивану Васюныку нужно определенное время для принятия решения. Мы ожидаем в ближайшее время подписания документов с Раисой Богатыревой. Мы переговорили с ее представителем и нашли понимание", - сказал директор Дома отдыха .

4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что 20 человек выселяют из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

В мае президент Зеленский заявил, что поручил провести полный аудит земель и домов.

С июля прошлого года Зеленский пользуется государственной дачей.

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