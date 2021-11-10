Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса

Много имущества Геннадия Кернеса было записано на его жену – Оксану Гайсинскую, говорит депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк. Это рестораны, кафе, офисные центры, большие нежилые помещения, гостиница. Фото: Facebook Игоря Черняка

Подавляющее большинство имущества официально не принадлежало покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу. Однако после его кончины корпоративные права в объектах недвижимости по всему городу получили его родственники.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"У него было имущества на несколько миллиардов гривен, по приблизительным оценкам. Было в собственности разных коммерческих структур. Еще до его смерти, два-три года назад, в таких объектах стали возникать и получать корпоративные права родственники Кернеса. Фактически на всех городских рынках была доля его семьи. Во многих объектах фигурировала жена – Оксана Гайсинская. Это рестораны, кафе, офисные центры, большие нежилые помещения, гостиница. Несколько десятков объектов по городу с рыночной стоимостью в десятки миллионов долларов", – отметил он.

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По его словам, во многих структурах родственники Кернеса обрели право собственности на соответствующие объекты после его смерти.

"Многое реализовали. Семья начала распродавать активы. Самый показательный – отель "Националь", в котором фактически жил Кернес и из которого руководил городом. Там проводились рабочие совещания, приезжали чиновники. И этот отель вскоре после его смерти был продан – официально сменил владельца, отошел к сети бизнес-группы бывшего народного депутата Анатолия Денисенко", - добавил Игорь Черняк.

Геннадий Кернес был мэром Харькова более 10 лет. Умер в декабре от осложнений после коронавируса.