"Остальные это будут делать очень хер*во" - нардеп призвал украинцев к управлению государством

Соболев призвал не голосовать за коррупционеров. Фото: Сергей Ковальчук

Лучше за украинцев управлять Украиной никто не будет.

Об этом заявил народный депутат Егор Соболев на внеочередном пленарном заседании, где должно состояться рассмотрение президентского законопроекта об изменении избирательной системы.

"Если вы избиратель и голосуете за коррупционера в партии, он вас продаст много раз. Вы станете беднее и менее защищенным. Если вы избиратель и голосуете за коррупционера от округа, будет то же самое. Вы не спасетесь ни при какой избирательной системе, если будете голосовать за людей, которые не могут объяснить свое имущество, свои связи, свои решения.

Если вы хотите видеть другой парламент, другую страну, идите заниматься политикой. Основная проблема Украины в том, что многие принципиальные, талантливые люди оставляют управление государством мошенникам. Пока эта проблема не будет решена, ни одна избирательная система Украину не спасет.

Если вы уже решили или думаете заниматься управлением Украиной, то лучше всего в этом вам поможет система выборов по открытым спискам партий, когда люди будут голосовать и за конкретную политическую силу, и за конкретного человека... Но главное: украинцы, если вы не будете управлять своей страной сами, все остальные это будут делать за вас очень хер*во", - сказал Соболев.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. Сегодня парламент рассмотрит законопроект о выборах, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Он предлагает изменить систему на закрытые списки партий.