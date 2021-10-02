Остались 7700 прокуроров - Венедиктова о первом этапе реформы

Офис генерального прокурора заработал в прошлом году. Фото: "Радіо Свобода"

После первого этапа реформирования прокуратуры с более 12 тыс. остались 7 700 прокуроров.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

"Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился.

Было более 12 тысяч прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тысяч, после аттестации 7700 осталось.

То есть 35% ушли. И теперь мы выбираем прокуроров", - цитирует Венедиктову "Слово і діло"

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Ранее генпрокурор сообщала, что уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают большие компенсации.

В сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. В прошлом году заработал Офис генерального прокурора. Реформу планировали завершить за два года. Количество сотрудников уменьшить с 15 тыс. до 10 тыс.