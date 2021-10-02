Остались 7700 прокуроров - Венедиктова о первом этапе реформы

После первого этапа реформирования прокуратуры с более 12 тыс. остались 7 700 прокуроров.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.
"Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился.
Было более 12 тысяч прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тысяч, после аттестации 7700 осталось.
То есть 35% ушли. И теперь мы выбираем прокуроров", - цитирует Венедиктову "Слово і діло"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова пока в отставку не собирается
Ранее генпрокурор сообщала, что уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают большие компенсации.
В сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры.
В прошлом году заработал Офис генерального прокурора. Реформу планировали завершить за два года. Количество сотрудников уменьшить с 15 тыс. до 10 тыс.
Комментарии