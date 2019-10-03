Особый статус Донбасса - неприемлем: самое интересное в журнале "Країна"

"Граждане ждут мира. Нерешенная ситуация на Донбассе была одним из факторов, приведших к поражению предыдущей власти. Но принять окончание войны любой ценой согласны лишь 25-27 процентов. Большинство из них живет ближе к фронту, - говорит в интервью журналу "Країна" социолог Ирина БЕКЕШКИНА.

- Украинцы против выборов на оккупированных территориях. Прописанный в Минских соглашениях особый статус - неприемлем. Полная амнистия боевиков - тоже. Люди против формирования автономной местной полиции. Такая ситуация по всей территории - и на подконтрольном Украине Донбассе".

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