Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос

Разница между кандидатами - 27%.

В округе № 87 в Ивано-Франковской области, где 28 марта будут избирать народного депутата в Верховную Раду, по опросу лидирует бывший нардеп, основатель курорта "Буковель" и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Александр Шевченко.

По данным социологической группы "Рейтинг", Шевченко поддерживают 42,8% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании.

"Свободовца" Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, кандидата от "Слуги народа", силача Василия Вирастюка - 15,8%, кандидатку от "Европейской солидарности" Марусю Звиробий - 8,1%.

Рейтинг других кандидатов значительно ниже.

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68% опрошенных знают, что 28 марта состоятся промежуточные выборы народного депутата в их избирательном округе. 32% - не знают.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов личным формализованным интервью с 14 по 22 февраля. Ошибка исследования - не более 2,2%.

В избирательный округ № 87 входят города Яремче, Надвирна, части Богородчанского и Коломыйского районов.

Выборы объявили, так как бывший нардеп от этого округа Зиновий Андриевич стал мэром Надвирной и отказался от мандата.