Ослунд отметил, что не так в деле против Порошенко

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что с уголовным делом против пятого президента Петра Порошенко все не так.
Некрасиво преследовать бывшего президента, написал он в Twitter.
"Самое худшее, что дело нарушает Андрей Портнов, бывший заместитель начальника аппарата Януковича, который покинул страну на 5 лет", - говорится в его сообщении.
Дело против Порошенко он назвал политическим.
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"Будет очень печально, если Украина будет следовать грузинскому сценарию. Все могут увидеть, что происходит в Грузии сегодня, когда негодяй Иванишвили начал преследовать президента. Печально", - написал в комментариях физик из Грузии Сандро Тактакишвилли.
Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.
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