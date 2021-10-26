Ошибки в списках СНБО: Арахамия намекнул на коррупцию в МВД

Речь идет о сотнях тысяч долларов. Фото: pixabay.com

108 технических ошибок в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны допустили намеренно, и за такую "ошибку" предлагали от $100 тыс. до $300 тыс.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Україна 24", пишет Liga.net

"Разного рода люди" сообщают, что коррумпированные сотрудники правоохранительних органов якобы приходили к ним и предлагали такие суммы за ошибки при составлении санкционного списка "воров в законе", чтобы подсанкционные лица имели возможность перемещаться за границу, рассказал Арахамия.

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"Просто продавали этот список и все – к сожалению, так. Правда жизни", – сказал председатель фракции "СН".

Список готовился большой группой людей, поэтому Арахамия не верит, что при составлении перечня были допущены случайные ошибки.

14 мая СНБО ввела санкции против 557 воров в законе. 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в санкционных списках против криминальных авторитетов обнаружили ошибки относительно 108 человек. За ошибки СНБО в санкциях уволили руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.