Организация стран-экспортеров нефти избрала нового генсека

В ОПЕК избрали генсека. Фото: Reuters

Представители стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) избрали Хайтама аль-Гайса новым генеральным секретарем организации.

"Конференция приняла решение путем акламации назначить Хайтама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарем Организации с 1 августа 2022 года сроком на три года", - говорится в заявлении ОПЕК, сообщает France24.

Аль-Гайс заменит нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока (по 3 года) подряд с мая 2016 года.

Он был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по июнь 2021 года, занимает должность заместителя директора распорядителя нефтяной компании Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

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Организация стран-экспортеров нефти – это межправительственное объединение нефтедобывающих государств, конечная цель которого состоит в стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов по экспорту нефти, в том числе Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. В то же время, существует так называемый формат ОПЕК+, к которому дополнительно присоединились Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.