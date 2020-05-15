ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю

Кроме бывших "регионалов" представление подписал "слуга народа".

Нардепы из ОПЗЖ написали в Конституционный суд представление касательно закона о рынке земли.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таковым, что не соответствует Конституции, сообщают в КС.

Представление в суд подавали нардепы Василий Нимченко и бывшая "регионалка" Наталья Королевская.

Кроме депутатов из ОПЗЖ, под представлением подписался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и исключенный из фракции СН Антон Поляков.

Это уже второе представление в КС относительно закона о рынке земли. Первое подала "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко.

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31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом отменила мораторий на ее продажу, который действовал с 2001 года. По закону покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.