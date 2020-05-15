ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 261
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 270
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1935
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1269
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 882
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 144
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1557
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5868
Фото
Все фото
4
3
5
4
7
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3294
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4140
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1944
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 63
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 17:21

ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю

  Комментировать
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю
Кроме бывших "регионалов" представление подписал "слуга народа".

Нардепы из ОПЗЖ написали в Конституционный суд представление касательно закона о рынке земли.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таковым, что не соответствует Конституции, сообщают в КС.

Представление в суд подавали нардепы Василий Нимченко и бывшая "регионалка" Наталья Королевская.

Кроме депутатов из ОПЗЖ, под представлением подписался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и исключенный из фракции СН Антон Поляков.

Это уже второе представление в КС относительно закона о рынке земли. Первое подала "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом отменила мораторий на ее продажу, который действовал с 2001 года.

По закону покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Самое читаемое
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 17847
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 17271
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 9117
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4536
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 4203
Политика
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации Просмотров: 99
После критической оценки ЦИК по выборам в ОРДЛО "слуги" заговорили о нарушениях в комиссии
После критической оценки ЦИК по выборам в ОРДЛО "слуги" заговорили о нарушениях в комиссии Просмотров: 171
Российские оккупанты показали украинского заложника
Российские оккупанты показали украинского заложника Просмотров: 414
Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности
Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности Просмотров: 207
Саакашвили и Ермак поговорили с послами
Саакашвили и Ермак поговорили с послами Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
Голосов: 16436
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua