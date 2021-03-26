Опытом успешных социальных проектов делятся на Волыни

Цель политической партии "За майбутнє" - развитие регионов. Фото: Без купюр

Благосостояние Украины зависит от благосостояния каждой общины. Именно поэтому цель политической партии "За майбутнє" - развитие регионов.

Так прокомментировал лидер партии Игорь Палыця интенсив для представителей партии, Женского движения "За майбутнє" и депутатов местных советов из разных областей, который состоится в Луцке 26-27 марта.

"Реформа децентрализации открыла широкие возможности для развития регионов через развитие территориальных общин. Некоторые общины уже сделали фундаментальные шаги вперед, а это большой повод брать пример и обмениваться опытом", - убежден Палыця.

Участники встречи посетят Центр реабилитации участников боевых действий, услугами которого могут пользоваться не только военные, но и те, кто нуждается в реабилитации после сложных операций. Также представители партии побывают в областном перинатальном центре, который рассчитан на 3 тыс. родов в год и которому сложно найти аналог в Украине по количеству и многофункциональности структурных отделений.

"Эффективное сотрудничество представителей на местах и ​​народных депутатов - это 100% успеха. Поэтому мы стремимся к налаживанию этого симбиоза. А примером успешного сотрудничества и взаимодействия для нас является лидер партии" За майбутнє "Игорь Палыця, который, будучи председателем Волынского облсовета, смог найти средства и не просто завершить строительство центров, а сделать их лучшими в Украине", - рассказала лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Именно эти проекты будут обсуждать народные депутаты и представители общин из всех уголков Украины, чтобы перенимать опыт, налаживать сотрудничество и внедрять соответствующие инициативы на местах.