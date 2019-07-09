Опубликовали текст законопроекта Зеленского о Антикоррупционном суде

8 июля в Раде зарегистрировали президентский законопроект о Антикоррупционном суде. Фото: из открытых источников

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским, о запуске Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Законопроект направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки. Также - введения четких правил очередности передачи Суду подсудимых ему дел в соответствии с принципом правовой определенности", - указано в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде". Согласно которым подсудность ВАКС в качестве суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРГР со дня начала работы этого суда. Кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского

Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС.

Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.