Опубликовали текст законопроекта Зеленского о Антикоррупционном суде

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 414
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1170
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 639
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3015
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 567
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1170
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2277
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2233
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5949
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 414
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2070
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 621
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 13:42

Опубликовали текст законопроекта Зеленского о Антикоррупционном суде

  Комментировать
Опубликовали текст законопроекта Зеленского о Антикоррупционном суде
8 июля в Раде зарегистрировали президентский законопроект о Антикоррупционном суде. Фото: из открытых источников

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским, о запуске Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Законопроект направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки. Также - введения четких правил очередности передачи Суду подсудимых ему дел в соответствии с принципом правовой определенности", - указано в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде". Согласно которым подсудность ВАКС в качестве суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРГР со дня начала работы этого суда. Кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского

Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС.

Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали текст законопроекта Зеленского о Антикоррупционном суде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Канаде открыли памятник украинцу

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 32143
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 2 Просмотров: 21468
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 16613
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 15066
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 10 Просмотров: 13644
Политика
За 5 лет будем иметь дорожную карту для вступления в ЕС - Порошенко
За 5 лет будем иметь дорожную карту для вступления в ЕС - Порошенко Просмотров: 126
Министру энергетики готовят сообщение о подозрении
Министру энергетики готовят сообщение о подозрении Просмотров: 720
От зразов до семги: что едят депутаты в Раде
От зразов до семги: что едят депутаты в Раде Просмотров: 684
"Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского
"Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского 1 Просмотров: 2241
"Сенсации не произошло" - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС
"Сенсации не произошло" - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС 1 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
10
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
6
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
5
Филарет дал интервью российским пропагандистам
4
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
Голосов: 5866
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua