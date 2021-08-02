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Опубликовали список участников шоу ко Дню Независимости

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Опубликовали список участников шоу ко Дню Независимости
Торжественный концерт состоится 24 августа в Киеве. Фото: ua.news

22-24 августа под лозунгом "Ты у меня единственная" продлятся празднования ко Дню Независимости Украины.

В главном праздничном шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" примут участие более 30 исполнителей. Об этом сообщается на сайте программе празднований.

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Участие в концерте, билеты на который стоят от 200 до 2700 грн, примут:

- Сергей Бабкин;
- Ирина Билык;
- Олег Винник;
- Братья Гадюкины;
- Валентин Дитюк;
- Тина Кароль;
- Нина Матвиенко;
- Арсен Mирзоян;
- Наталья Могилевская;
- Людмила Монастырская;
- Океан Эльзы;
- Виктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Александр Пономарев;
- Потап;
- София Ротару;
- Руслана;
- Скай;
- Скрябин;
- Христина Соловий;
- Brutto;
- Dorofeeve;
- Dzidzio;
- Jamala;
- Kazka;
- Monatik;
- Mozgi ;
- Go_A;
- Tayanna;
- Verka Serduchka;
- Киевский симфонический оркестр;
- Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

В общем к 30-летию Независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, а 24 августа на центральной улице Киева - Крещатике - состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. В нем также примут участие женщины-военные.

Украинская группа Green Grey отстранили от участия в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Причина - русскоязычный репертуар. Соответствующее заявление группы появилась в Facebook.

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