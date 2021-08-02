Опубликовали список участников шоу ко Дню Независимости

Торжественный концерт состоится 24 августа в Киеве. Фото: ua.news

22-24 августа под лозунгом "Ты у меня единственная" продлятся празднования ко Дню Независимости Украины.

В главном праздничном шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" примут участие более 30 исполнителей. Об этом сообщается на сайте программе празднований.

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Участие в концерте, билеты на который стоят от 200 до 2700 грн, примут:

- Сергей Бабкин;

- Ирина Билык;

- Олег Винник;

- Братья Гадюкины;

- Валентин Дитюк;

- Тина Кароль;

- Нина Матвиенко;

- Арсен Mирзоян;

- Наталья Могилевская;

- Людмила Монастырская;

- Океан Эльзы;

- Виктор Павлик;

- Тарас Петриненко;

- Оля Полякова;

- Александр Пономарев;

- Потап;

- София Ротару;

- Руслана;

- Скай;

- Скрябин;

- Христина Соловий;

- Brutto;

- Dorofeeve;

- Dzidzio;

- Jamala;

- Kazka;

- Monatik;

- Mozgi ;

- Go_A;

- Tayanna;

- Verka Serduchka;

- Киевский симфонический оркестр;

- Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

В общем к 30-летию Независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, а 24 августа на центральной улице Киева - Крещатике - состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. В нем также примут участие женщины-военные.

Украинская группа Green Grey отстранили от участия в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Причина - русскоязычный репертуар. Соответствующее заявление группы появилась в Facebook.