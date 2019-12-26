Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета

Фото: Facebook

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, обнародовал полную версию разговора его подзащитной с "лицом Т". Кузьменко и ее собеседница обсуждали возможность мятежа и искали "героиню".

Содержание разговора адвокат выложил в Facebook.

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей, а теперь внимание - расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. и пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа ... "- написал Добош под фото.

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Апелляционный суд оставил под стражей детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета. Заседание продолжалось более 3 часов. Защита Юлии Кузьменко опровергла каждый пункт обвинения. Просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест или отпустить на поруки. Поскольку Юлия не собирается скрываться и готова к сотрудничеству со следствием.