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четверг, 26 декабря 2019 09:02

Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
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Опубликованный разговор
Фото: Facebook
Опубликованный разговор
Опубликованный разговор

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, обнародовал полную версию разговора его подзащитной с "лицом Т". Кузьменко и ее собеседница обсуждали возможность мятежа и искали "героиню".

Содержание разговора адвокат выложил в Facebook.

"На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей, а теперь внимание - расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. и пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа ... "- написал Добош под фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова

Апелляционный суд оставил под стражей детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета.

Заседание продолжалось более 3 часов. Защита Юлии Кузьменко опровергла каждый пункт обвинения. Просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест или отпустить на поруки. Поскольку Юлия не собирается скрываться и готова к сотрудничеству со следствием.

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