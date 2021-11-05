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"Оппозиция больше не летает" - депутаты заявили, что их не пускают в командировки

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&quot;Оппозиция больше не летает&quot; - депутаты заявили, что их не пускают в командировки
Депутатам будто бы сорвали поездку в США. Фото: ВР

В партиях "Голос" и "Европейская солидарность" заявили, что власти блокируют командировки нардепов

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что бюрократические преграды сорвали поездку депутатов.

"Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США", - написала она в Facebook.

Рудык сказала, что им не предоставили официальную командировку.

"Мало ли что вы там наговорите", "оппозиция больше не летает" и "мы сами выберем, кому и что рассказывать", - указала Рудык неофициальные причины отказа.

Украинские посольства не сопровождают частные поездки государственных служащих за границу.

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Об этом сказало посольство Украины в США и прокомментировало заявления оппозиции, передает "Українська правда".

"Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины. Напоминаем, что обязательным условием командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом министров или Министерством иностранных дел", - говорится в комментарии.

Частные поездки дипучреждения не организовывают.

Для обеспечения визита за границу используют средства из государственного бюджета. Без официального согласования их не будут выделять.

Президент Владимир Зеленский не успел на свое выступление на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Организаторов саммита предупредили о задержке президента, однако они допустили ошибку.

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Дата
05
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