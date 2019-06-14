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пятница, 14 июня 2019 18:32

"Оппозиционный блок" предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков - Вилкул

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&quot;Оппозиционный блок&quot; предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков - Вилкул
"Оппозиционный блок" предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков. Фото: KP.UA

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков и не выставлять кандидатов друг против друга.

Как отметил Вилкул, сегодня 2 оппозиционные партии принимают участие в выборах в составе разных команд, причиной чему являются разные позиции по ряду идеологических вопросов.

"Мы не хотим отстаивать политику построения страны ни под команды НАТО, ни под команды из Москвы, мы – за самостоятельную сильную экономически Украину. В этом наше главное идеологическое расхождение. Мы не хотим быть партией одного региона. "Оппозиционный блок" отстаивает интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития для Украины", - заявил Александр Вилкул.

В то же время, по его словам, в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди, которые имеют необходимые знания и опыт для законодательной работы.

"Поэтому, считаю, что оппозиционным силам целесообразно не воевать друг с другом, а согласовать кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться партиями по мажоритарным округам. Задача этих выборов – не действовать методами "чем хуже, тем лучше", как это делали представители прошлой власти. А во главу угла ставить эффективность работы и пользу для страны", - добавил народный депутат.

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Дата
14
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