"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях

Возвращение к мажоритарной избирательное системе дискредитирует главные достижения реформы.

Манифест сторонников избирательной реформы опубликовала "Опора"

Организация заявила о попытке ревизии отдельными политиками достижений 10-летней кампании по внедрению пропорциональной системы открытых списков.

"Президент Владимир Зеленский еще во время своей инаугурационной речи призывал парламент предыдущего созыва принять наконец-то Избирательный кодекс и ввести открытые списки. Глава государства должен быть последовательным в своих позициях и придерживаться собственных обещаний перед народом", - отметили в "Опоре".

Любые политические инициативы по воспроизведению устаревших практик, возвращение к коррупциогенной системе дискредитируют главные достижения избирательной реформы после Революции достоинства, отметила организация.

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Партии должны получить реальный стимул развития в действительно конкурентной среде.

Современные события дискредитируют государство и его лидеров в глазах общества и международных партнеров, поскольку оно ясно продемонстрирует свою зависимость от кулуарных договоренностей и тактических интересов", - заявила "Опора".

Пересмотр избирательной реформы приведет к тому, что народными депутатами будут становится за счет подкупа избирателей в одномандатных округах, предупреждают активисты.

Во фракции "Слуга народа" хотят вернуть старую избирательную систему. Тему с мажоритаркой проталкивают депутаты, избранные в округах, и группы, сообщали СМИ. Мажоритарку хочет оставить коррумпированная система, заявили ряд организаций.