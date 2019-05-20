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понедельник, 20 мая 2019 17:24

ОПК нужно реформировать, чтобы избежать старых ошибок - эксперт

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ОПК нужно реформировать, чтобы избежать старых ошибок - эксперт
Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Петров перечислил ряд вопросов относительно "быстрого" международного аудита "Укроборонпрома". Фото: 1NEWS.COM.UA

На фоне недавних публикаций в СМИ о так называемых "серых" схемах закупок в "Укроборонпроме", заметно активизировались различного рода "эксперты", а также чиновники, повествующие о необходимости реформирования ОПК.

Как отмечает эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Петров, речь идет, прежде всего, о существующих проблемах по формированию государственной военно-промышленной и военно-технической политики, выполнении государственного оборонного заказа, неэффективности управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, отсутствии государственной поддержки инновационного развития и экспортного потенциала предприятий отрасли и тому подобном.

Потому было бы весьма интересно получить как можно более оперативный ответ на целый ряд вопросов, особенно на фоне инициатив по "скорейшему" международному аудиту "Укроборонпрома" и разработки законопроекта № 10248. Среди таковых:

- Почему в течение трех лет правительством не выполнялись требования Стратегии реформирования сектора безопасности и обороны по определению центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ), ответственного за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики?

- Почему за последние пять лет правительство так и не назначило собственного представителя в Наблюдательном совете "Укроборонпрома" и таким образом де-юре и де-факто самоустранилось от участия в управлении концерном?

- Почему в Украине до сих пор отсутствует программа импортозамещения с целевым финансированием из государственного бюджета и определения действенных механизмов решения проблемы?

- Почему подавляющее большинство процедур до сих пор осуществляется в "закрытом режиме"?

- Почему 15 мая 2019 премьер-министр поручает "Укроборонпрому" в течение 10 дней завершить процедуры по отбору компании для проведения международного финансового аудита концерна, за который кстати, государство (государственные предприятия) должны уплатить около 5 млн евро?

Также немало вопросов вызывает упомянутая поспешность при организации международного аудита. Неизвестно, отдают ли политики и чиновники себе отчет в том, что вместо показной "открытости", это может лишь навредить военной и экономической безопасности нашего государства? Насколько задействованы возможности уже существующих органов по наведению порядка в отечественном ОПК?

Остается надеяться на то, что те, кто в ближайшее время будут принимать решение по реформированию ОПК, также получили ответ на поднятые вопросы и с пониманием относились к ситуации. Иначе старых ошибок не избежать.

Обозреватель
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