Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского

- Зеленский анонсировал комплексные действия. Надеюсь, будет что-то отдельно о Антимонопольном комитете. Потому что сейчас - это только о статусе олигарха, - говорит Gazeta.ua бывший народный депутат Игорь Луценко.

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов).

Определяется понятие "олигарх", критерии. Признавать лицо олигархом будет будет СНБО. Появится реестр олигархов и запрет для них. Законопроект определен как неотложный.

Если заниматься целостной программой деолигархизации, должны быть намного сильнее вещи, говорит Игорь Луценко.

Как оцениваете положения документа?

Его примерный смысл был известен благодаря предыдущим публикациям. В этом законопроекте ничего нового нет. Меня удивляет реакция соцсетей. Лидеры, связанные с Порошенко, яростно набросились. Это пока что самый лучший аргумент, что там что-то содержательное. В принципе, ничего опасного для олигархов там нет. То, что нельзя финансировать партии. Ну они и так их не финансируют - ну какая партия признавалась, что их финансирует Ахметов или Коломойский. Я про такие не слышал. Вторая "страшная" санкция - не дадим приватизировать. Так сейчас приватизация их особо и не интересует. Все уже украдено до них ими же. Хорошая норма, что чиновникам, общественным лицам нужно будет декларировать контакты с олигархами. Как первый пробный шаг для борьбы с олигархами - неплохо.

Олигархов будет определять СНБО. Как будет действовать эта схема?

В ручном режиме. В идеале было бы, чтобы этим занимался суд. Но с другой стороны не говорится, что лица будут нести какую-то ответственность - уголовную, административную. Кто является олигархом, а кто нет, будет определять президент. Будет требовать сдавать декларации для чиновников о контактах. В будущем механизм следовало бы улучшить. Чтобы работал более автоматически. Меньше зависел от воли президента, его друзей в СНБО. Не думаю, что пока какие-то угрозы демократии и правам человека от этого идут. Хотя с точки зрения юридического построения конструкции несовершенны.

Ну какая партия признавалась, что их финансирует Ахметов или Коломойский

Не получится ли так, что это станет способом контролировать крупный бизнес?

Да нет. Если заниматься целостной программой деолигархизации, должны быть намного сильнее вещи. Это прежде всего принудительная продажа активов. Если ты вырос за определенную грань в контроле за украинской экономикой, должна быть законодательно предусмотрена директива - выходить из активов. Пожалуйста, где-то имей активы в США, поменяйся с американцем. Пусть он здесь владеет, а ты там. Второе - директива о продаже СМИ. Много говорим: олигарх - это тот, кто влияет на СМИ, влияет на политику. Ну и что дальше? Ничего. Можешь дальше вещать через "Україна 24". СМИ нужны олигархам, чтобы лоббировать свои интересы за наш счет. Своим медиа-воздействием покупать политиков, чтобы дальше подгребать общественные блага. Сказать олигархам: у вас не должно быть никаких СМИ.

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Какие предохранители нужно установить?

Нужно на уровне Конституции создавать предохранители для власти президента. Сегодня все аплодируют уничтожению Конституционного суда. Именно КС должен был быть предохранителем и говорить: извините, в этом законопроекте есть нарушения. Ну если такой предохранитель сейчас всем не нужен, то что уж говорить о каком-то другом.

Какие принципиальные вещи должны быть, чтобы деолигархизация работала?

Изменения в антимонопольное законодательство, законодательство о СМИ. Дать определенный срок на то, чтобы олигархи исходили из тех активов, которые им определили. С бизнес-активов, если превышаются определенный процент в экономике вообще и каждой отрасли в частности. К сожалению, сейчас антимонопольное законодательство не работает. Зеленский анонсировал, что будут комплексные действия. Надеюсь, что у него будет что-то отдельно о Антимонопольном комитете. Потому что сейчас это только по сути о статусе олигарха. А какие будут последствия этого статуса уже можно дальше развивать. Давать более серьезные санкции.

Нужны предохранители для власти президента

Как сработает ограничение влияния олигархов на медиа?

Это будет иметь последствие только в перспективе. Олигархи все же будут думать о своем будущем.

Вот Порошенко, как олигарх, наоборот переписал телеканал "Прямий" на себя от своей доверенного лица. А возможно кто-то сейчас будет действовать в противоположном направлении. На Ахметова записаны медиа-активы - через офшорку, а дальше уже он конечный владелец. Возможно, олигархи будут находить своих дубинских, козаков и других миньонов, чтобы на них переписывать активы оптом или в розницу.

Нормально было бы протестировать метод уничтожения олигархов на Медведчуке. Но почему-то не оттестировали. Если бы Офис генерального прокурора был минимально эффективным, другие органы, надо было эти телеканалы прогнать через спецконфискацию. Наложить арест через суд. Передать быстренько в АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. - Gazeta.ua).

Ну хорошо, что хоть так закрыли.

Вот есть "1+1", который занимается пропагандой в интересах Коломойского - арест, государственный телеканал. Не думаю, что общество сильно проигрывает, если такие олигархические шарманки перейдут под управление государства.

Если все остановится на том, что есть, то закон никак не повлияет на медиа-рынок.