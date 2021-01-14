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четверг, 14 января 2021 14:20

ОП сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка

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ОП сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
Елизавета Ясько считает, что Банковая начала сотрудничать с Медведчуком. Фото:facebook.com/lisayasko.ukraine/

Офис президента Украины сотрудничает с кумом Путина Виктором Медведчуком, а также его телеканалами.

Об этом заявила депутка из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью "Новое время".

"Есть целый ряд депутатов из ОПЗЖ, которые эффективно сотрудничают с ОП, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация", - отметила Ясько.

Нардепка говорит, что некоторые ее коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о ее законопроекте о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских "товарищей".

Депутат, которая была председателем украинской делегации в ПАСЕ, заметила, что представители ОПЗЖ Олег Волошин и Юлия Левочкина поддерживают в ПАСЕ позицию России.

"Раньше их мыслей на заседаниях нашей делегации было неслышно. Их всего 2 из 24. Однако во время операции по моему устранению они были среди лидеров. Опыт делегатов от ОПЗЖ показывает, что их цель играть против Украины, как это показало голосование за возвращение российской делегации в ПАСЕ ", - рассказывает нардепка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции

Также Ясько пожаловалась, что на её оказывалось давление с Банковой.

11 января стало известно, что Елизавету Ясько сменила на посту главы украинской делегации ПАСЕ другая народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.
Мезенцева известна тем, что в сентябре прошлого года призвала с трибуны Верховной Рады голосовать за законопроект об обучении иностранцев на русском языке в высших учебных заведениях.

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Дата
14
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