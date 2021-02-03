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среда, 03 февраля 2021 00:33

ОП: Санкции против каналов Медведчука - это противодействие фейкам и иностранной пропаганде

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ОП: Санкции против каналов Медведчука - это противодействие фейкам и иностранной пропаганде
СНБО ввела санкции против каналов Медведчука. Фото: Детектор медиа

Решение СНБО о введении санкций против некоторых телеканалов направлено на противодействие фейков и чужеродной пропаганды.

"Решение о санкциях против телеканалов так называемого пула господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это совершенно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое", - заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Укринформ.

По его словам, данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются как инструменты иностранной пропаганды в Украине.

"Тем более есть достаточно веские доказательства странных путей финансирования данной пропаганды. И дополнительно - чрезвычайно мутная история с перехода собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии", - рассказал советник руководителя ОП.

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Он подчеркнул, что все это заслуживает оценки от государства - и такая оценка дана решением СНБО.

"Понятно, санкции в отношении телеканалов господина Медведчука - это вовсе не о медиа и не о свободе слова. Это только о эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде", - сказал Подоляк.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно Тараса Козака.

Также введены санкции против компаний и компаний "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", ТРК "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые КОММУНИКАЦИИ" .

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