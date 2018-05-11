Онищенко втягивает в конфликт всех украинских политиков - руководитель из фракции Порошенко

История с Александром Онищенко напоминает латиноамериканский сериал, говорят во фракции Порошенко. Фото: УНІАН

Депутат-беглец Александр Онищенко втягивает в конфликт всех украинских политиков.

Об этом заявил заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, пишет "Українська правда"

"Во-первых, трудно воспринимать серьезно слова человека, который говорит, что имеет неопровержимые доказательства преступлений, но не предоставляет их компетентным органам. А во-вторых, история с господином Онищенко напоминает латиноамериканский сериал. Первая серия была - это якобы какие-то разговоры Онищенко и Порошенко. Теперь вторая серия - это уже разговоры Березенко и Тимошенко. Еще предварительно были упоминания о Яценюке и Мартыненко... То есть человек пытается втянуть в конфликт всех украинских политиков", - сказал нардеп.

Березенко утверждает, что не покупал голоса в Раде в интересах президента Порошенко.

"Ни одного голоса в парламенте я не покупал... Прошу считать этот комментарий официальным обращением в НАБУ и САП, чтобы они активнее расследовали озвученную информацию в материалах журналистов и допросили всех свидетелей", - заявил он.

"Обществу надо дать четкий ответ на вопрос, что это за скрин-шоты смс, что это за переписки, или вырваны они из контекста и так далее", - говорит депутат.

"Журналисты могут получать переписки от Онищенко, а правоохранительные органы - нет", - удивился Березенко.

На вопрос, готов ли он сотрудничать со следствием, депутат сказал: "В рамках такого расследования я готов всячески способствовать объективности проверки всех фактов".

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В сеть выложили сообщения с телефона нардепа-беглеца Александра Онищенко, в которых говорится о голосовании за законы в парламенте в обмен на деньги. Сообщение обнародовали журналисты "Слідство.Інфо", которые встретились с Онищенко во Франции. Через нардепа окружение президента передавало информацию, за что нужно проголосовать, а после положительного результата через него же осуществлялся расчет. Переписывались с Онищенко близкие к Петру Порошенко депутаты Игорь Кононенко, Сергей Березенко, а также с финансовой советник президента Макар Пасенюк.