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воскресенье, 11 августа 2019 00:43

Онищенко хочет вернуться в Киев

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Онищенко хочет вернуться в Киев
Онищенко рассказал о своих планах. Фото: Радио Свобода

Александр Онищенко намерен вернуться в Киев и доказывать свою невиновность в суде.

"Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной "торговали". Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, слеплено непонятно на чем", - заявил Онищенко в программе на телеканале "112 Украина".

"На запугивании людей, на том, что люди писали какие-то сделки со следствием, то есть, люди, которые меня вообще в глаза не видели никогда. На том, что они там обычных людей, секретарей, там, с офиса, геологов... закрывали в тюрьмы, ну, это такое, вы знаете, это позиция давления. Когда дело дойдет до суда, и когда суд действительно будет разбираться, все поймут, что там не было никаких ни краж, ничего, это было обычное рейдерство", - заявил Онищенко.

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Напомним, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 миллиардов гривен. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Семеро из них, в частности, организатор схемы - Александр Онищенко, находятся в розыске.

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