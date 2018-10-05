Она реально нас поддерживает: Яценюк встретился с Меркель

Бывший премьер-министр Украины, лидер "Народний фронт" Арсений Яценюк встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Фото из Берлина политик выложил в Facebook.

Автор: Guido Bergmann

"Ангела Меркель была и остается не просто сторонником Украины, но и реально поддерживает нас в эти непростые времена.

Украина на повестке дня персонально канцлера. Ее решение поехать в Киев является свидетельством приоритетов.

Благодарен канцлеру за дружеский прием, содержательную беседу и крепкую поддержку Украине", - написал он.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.