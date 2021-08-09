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Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер

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Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
В министерстве обороны прокомментировали объятия украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которые произошли на Олимпиаде в Токио. Фото: УНИАН

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Так в министерстве обороны прокомментировали объятия украинской спортсменки, военнослужащей ВСУЯрославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которые произошли на Олимпиаде в Токио.

"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - добавила заместитель главы Минобороны.

Маляр попросила прекратить травлю спортсменки, пока она не предоставит собственное объяснение.

Добавила, что фото украинки с российской спортсменкой может быть использовано как "информационно-психологическая пушка".

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"Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", - написала Маляр.

Также заместитель главы минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Завершились Олимпийские игры 2020 года в Токио. Украина заняла 44 место в медальном зачете с 1 золотой, 6 серебряными и 12 бронзовыми медалями (всего - 19). 44 место - худший результат в истории выступлений украинской сборной на летних Олимпиадах.

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