 
Ексклюзивы
1/5
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Просмотров: 153
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 1953
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4356
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 891
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1800
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Фото
Все фото
7
3
4
6
17
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
Видео
Все видео
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 99
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4032
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1395
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1170
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 19:48

Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам

  Комментировать
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Порошенко отстает от Зеленского в рейтинге на 13%.

Сейчас пятый президент Петр Порошенко ведет себя как нелепый политик. Играет в догонялки действующего президента Владимира Зеленского, при том плохо работает со сторонниками. Об этом Gazeta.ua сказал политический консультант Алексей Ковжун.

"В Порошенко есть разочарование.

Секту его поддержки построили очень плохо. Это такая антисекта. Напишите в Facebook нечто вроде "Новое разочарование в Зеленском" - обязательно к вам придет кто-то из секты и напишет: "Вы сделали это вместе". Эта секта - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам. Вместо расширения базы она понемногу сужается.

Если все будет идти так, как идет сейчас, то шансов у Порошенко нет. Ему мешает то, что он - всегда прав. Наиболее разумный в своем окружении. Вот это отсутствие возможности посмотреть на ситуацию извне, ограничивает возможности.

Порошенко играет в догонялки - как Ахиллес и черепаха, когда он ее никогда не догонит. Ему надо переходить в совершенно иное качество - уйти, чтобы вернуться", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"

В тоже время президент Зеленский в своих действиях руководствуется рейтингами.

"Кажется, что все усилия власти сосредоточены на сохранении рейтингов. Их ежедневно читает Офис президента и смотрит внимательно, что людям нравится, а что нет. И стараются не делать того, что не нравится. Такая версия маркетинговой демократии. Поэтому рейтинг Зеленского остается на приличном уровне.

Рейтинг - это валюта в политике. Ответственный политик рассчитывается своей популярностью. Чтобы сделать вещи непопулярные, но необходимые. В случае с Зеленским видим скупердяйскую версию, когда за эту валюту трясутся все время.

Это не тот вариант, когда имеешь видение и готов его воплотить. А для этого нужна власть. Зеленскому нужна власть, он будет ее держаться, потому что она - классная вещь", - сказал политический консультант.

"Сегодня нет рыцаря, который бросает вызов и пользуется массовой поддержкой. Может дать альтернативное видение будущего", - добавил Алексей Ковжун.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы - 13,3%. Зеленскому не доверяют 54% украинцев, Порошенко - 73%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Поп-дива сменила имидж

Православную церковь Украины признали единственной правопреемницей Киевской митрополии 988 года

Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Арестовали 2 украинских правозащитников

Издали постановление, которое изменило жизнь селян

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

Создали новую церковь

Священную корону перехватили американские солдаты

Последний российский солдат покинул Чечню

Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 20620
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 20044
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 13420
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 12510
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы 1 Просмотров: 10314
Политика
Журналист указал на давнюю связь Микитася и Татарова
Журналист указал на давнюю связь Микитася и Татарова Просмотров: 36
Босния не хочет отдавать икону из Луганска Украине
Босния не хочет отдавать икону из Луганска Украине Просмотров: 234
Судьи КСУ оценили законность отстранения своего главы
Судьи КСУ оценили законность отстранения своего главы Просмотров: 450
Приближенного к Порошенку экс-нардепа вызвали в НАБУ на допрос
Приближенного к Порошенку экс-нардепа вызвали в НАБУ на допрос Просмотров: 225
Президент Молдовы рассказала, какие вопросы обсудит с Зеленским
Президент Молдовы рассказала, какие вопросы обсудит с Зеленским Просмотров: 225
Больше всего комментируют
14
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
2
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 18736
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть