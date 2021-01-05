Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам

Порошенко отстает от Зеленского в рейтинге на 13%.

Сейчас пятый президент Петр Порошенко ведет себя как нелепый политик. Играет в догонялки действующего президента Владимира Зеленского, при том плохо работает со сторонниками. Об этом Gazeta.ua сказал политический консультант Алексей Ковжун.

"В Порошенко есть разочарование.

Секту его поддержки построили очень плохо. Это такая антисекта. Напишите в Facebook нечто вроде "Новое разочарование в Зеленском" - обязательно к вам придет кто-то из секты и напишет: "Вы сделали это вместе". Эта секта - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам. Вместо расширения базы она понемногу сужается.

Если все будет идти так, как идет сейчас, то шансов у Порошенко нет. Ему мешает то, что он - всегда прав. Наиболее разумный в своем окружении. Вот это отсутствие возможности посмотреть на ситуацию извне, ограничивает возможности.

Порошенко играет в догонялки - как Ахиллес и черепаха, когда он ее никогда не догонит. Ему надо переходить в совершенно иное качество - уйти, чтобы вернуться", - говорит эксперт.

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В тоже время президент Зеленский в своих действиях руководствуется рейтингами.

"Кажется, что все усилия власти сосредоточены на сохранении рейтингов. Их ежедневно читает Офис президента и смотрит внимательно, что людям нравится, а что нет. И стараются не делать того, что не нравится. Такая версия маркетинговой демократии. Поэтому рейтинг Зеленского остается на приличном уровне.

Рейтинг - это валюта в политике. Ответственный политик рассчитывается своей популярностью. Чтобы сделать вещи непопулярные, но необходимые. В случае с Зеленским видим скупердяйскую версию, когда за эту валюту трясутся все время.

Это не тот вариант, когда имеешь видение и готов его воплотить. А для этого нужна власть. Зеленскому нужна власть, он будет ее держаться, потому что она - классная вещь", - сказал политический консультант.

"Сегодня нет рыцаря, который бросает вызов и пользуется массовой поддержкой. Может дать альтернативное видение будущего", - добавил Алексей Ковжун.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы - 13,3%. Зеленскому не доверяют 54% украинцев, Порошенко - 73%.