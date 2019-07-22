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понедельник, 22 июля 2019 01:54

Округ 94: Дубинский не видит конкурентов

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Округ 94: Дубинский не видит конкурентов
Ведущий с 1 + 1 Дубинский баллотируется в Раду.

Журналист "1+1", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский не видит конкурентов на своем 94-м округе на Киевщине.

"У меня по экзит-полам 50%, у ближайшего преследователя - 7%. Кого считать (конкурентом - ред)?", сказал Дубинский в комментарии Громадському.

Дубинский обвинил окружную комиссию в попытке сорвать выборы на участках, результаты на которых "им не нравятся", поэтому главная задача для его команды - "защитить результаты выборов"

"Очень много нарушений, очень много жалоб и очень много протоколов мы заполнили и обратились к Нацполиции, но надеюсь результат будет установлен честно", - сказал он.

Журналист заверил, что не имеет отношения к молодым людям спортивного телосложения у избирательных участков.

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"Мы официально обратились в Министерство внутренних дел по поводу потенциального срыва выборов. Министерство отреагировало и усилило режим охраны", - рассказал Дубинский.

Он уточнил, что возле участков дежурят военнослужащие Нацгвардии.

Дубинский отметил, что доволен данным экзит-пола, но в то же время считает их заниженными.

"Потому что это не реальный показатель, он выше. Мы будем доказывать это и показывать, что старая система на самом деле имеет гораздо более низкую поддержку", - резюмировал он.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили о победе своих кандидатов на всех мажоритарных округах Киева на выборах в Верховную Раду. В двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

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