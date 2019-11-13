"Окончательно похороним коммунизм!": "слуги народа" окружили трибуну

Фракция "Слуги народа" в среду окружила трибуну Верховной Рады.

Нардепы из большинства собрались возле президиума перед началом утреннего заседания.

Сегодня парламент должен рассмотреть законопроекты о рынке земли.

За трибуной был нардеп от "СН" Никита Потураев. Вместе с коллегами он выкрикивал: "Землю - украинцам!".

Между тем у ложе правительства собрались бывшие "регионалы" с "ОПЗЖ" с плакатом против рынка земли. Также они включали спецзвук.

Спикер Дмитрий Разумков объявил, что в зале зарегистрировали 266 нардепов.

"Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю! Раз и навсегда!", - произнес Потураев с трибуны.

"Слуга народа" назвал "ОПЗЖ" "потомками Берии, кровавых палачей украинского народа".

"Эти люди, потомки тех, кто устраивал Голодомор, кто убил миллионы украинцев, лишив их земли. Вот они, миньоны России", - указал Потураев на Рабиновича, Шуфрича и ко.