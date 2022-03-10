Оккупанты отпустили депутата Ибрагимову

Ибрагимова организовывала протест в Мелитополе. Фото: УП

Оккупанты отпустили похищенную утром 10 марта депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову.

Ее похитили утром 10 марта, передает "Радио Свобода".

"Лейла является символом сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе. Они показали российскому оккупанту, что Мелитополь - украинский. Лейла уже дома, но связи с ней нет", - сообщил пятый президент Петр Порошенко.

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СМИ подтверждают эту информацию со ссылкой на мелитопольских активистов.

10 марта, в Мелитополе Запорожской области в 6:00 вооруженные российские агрессоры ворвались в дом депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой. Оккупанты провели обыск, изъяли телефоны и увезли ее неизвестно куда.