Оккупанты отпустили депутата Ибрагимову

Оккупанты отпустили похищенную утром 10 марта депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову.
Ее похитили утром 10 марта, передает "Радио Свобода".
"Лейла является символом сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе. Они показали российскому оккупанту, что Мелитополь - украинский. Лейла уже дома, но связи с ней нет", - сообщил пятый президент Петр Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты снова ударили по Мариуполю. Есть жертвы
СМИ подтверждают эту информацию со ссылкой на мелитопольских активистов.
10 марта, в Мелитополе Запорожской области в 6:00 вооруженные российские агрессоры ворвались в дом депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой. Оккупанты провели обыск, изъяли телефоны и увезли ее неизвестно куда.
Комментарии