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вторник, 13 апреля 2021 17:44

Оккупанты хотели вывести Казанского с ТКГ

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Оккупанты хотели вывести Казанского с ТКГ
Денис Казанский вошел в состав Трехсторонней контактной группы в июне прошлого года. Фото: Facebook.com/den.kazansky

Оккупанты хотели вывести из переговоров трехсторонней контактной группы блогера, выходца из Донецка Дениса Казанского. Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в Facebook.

"Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры", - сообщил Гармаш.

На что оккупанты требовали исключить из переговоров Казанского.

"Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ", - также сообщил Гармаш.

Также Андрей Костин напомнил, что в ТКГ есть только две стороны - Украина и Россия, а ОБСЕ является посредником.

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За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции украинских воинов. Вчера и сегодня утром погибли двое украинских военных.

С начала этого года на фронте погибли 26 украинских воинов, говорил президент Владимир Зеленский на прошлой неделе.

В субботу во время вражеского обстрела вблизи Золотого погиб украинский солдат Андрей Теперык.

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