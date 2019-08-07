Охотятся на Порошенко: аналитик о допросе Гонтаревой

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 909
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1971
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1818
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3735
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12348
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14850
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2844
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3330
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
36
15
4
5
9
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Видео
Все видео
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3609
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7398
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 927
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 09:45

Охотятся на Порошенко: аналитик о допросе Гонтаревой

1 Комментировать
Охотятся на Порошенко: аналитик о допросе Гонтаревой
"Найти недостатки в работе предыдущей власти можна", - аналитик. ФОТО: Нацбанк

Экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, чтобы получить показания против 5-го президента Петра Порошенко.

Такой мотив в вызове по делу олигарха Курченко видит аналитик Александр Кочетков.

"Все, что происходит с людьми высокого бывшей или нынешней власти, безусловно. связано с политической обстановкой. Зелинского к власти привела требование справедливости к представителям власти, в частности предыдущей - Порошенко и его ближайшего окружения. Гонтареву, Филатова вызывают на допросы, чтобы попытаться раскрутить их на показания против Порошенко. Все охотятся на Петра Алексеевича, это большая добыча ", - отмечает он для Gazeta.ua.

Правоохранители с ГПУ, НАБУ, ГБР пытаются показать новой власти свою эффективность, объясняет Кочетков.

"Кто-то надеется остаться на посту, кто-то пойти на повышение. Они сейчас роют под собой землю, чтобы доказать - предыдущая власть действительно совершала криминальные действия. В Национальном банке есть, что искать. О влиянии Администрации президента на судебную систему, чем занимался Филатов, тоже писали и заявляли неоднократно ", - добавляет аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Курченкогейт": как прокуратура будет заниматься делом олигарха

Генпрокурор Юрий Луценко, безусловно, знает о вызовах. Впрочем, с его мнением уже не считаются, указывает аналитик.

"Когда Луценко был в должности, то с ним кое-как считались работники. Сейчас прокурорские понимают - он не будет главным. Поэтому действуют по своему усмотрению. Делают так, как считают полезным для себя", - говорит Кочетков.

Конкретных последствий для подозреваемых по делу Курченко пока ждать не стоит. Вероятность ареста Филатова спрогнозировать трудно, а Гонтарева на допросы появляться не собирается, добавляет Кочетков.

"Найти недостатки в работе предыдущей власти можно. Впрочем. я точно знаю - профессиональный уровень правоохранителей за последние 5-10 лет существенно упал. Я абсолютно неуверен, что наши правоохранители даже с желанием и поддержкой новой власти смогут выстроить показательные версии, которые убедят суд".

На 12 августа на допрос в ГПУ вызвали экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского. Все они имеют статус подозреваемых в производстве относительно кражи газа структурами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

По мнению следствия, Курченко является руководителем преступной организации, которая в течение 2010-2014-х совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Он, возможно, покупал на аукционах государственный сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн по ценам ниже рыночных. Газ якобы был рассчитан для нужд населения. В дальнейшем его реализовывали по рыночной цене.

В конце марта прокурор Константин Кулик с нарушением процессуального законодательства сообщил подозрения всем трем упомянутым чиновникам и экс-главе АП Борису Ложкину.

С октября 2018-го экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева живет в Лондоне.

Автор: Ольга Кириленко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Охотятся на Порошенко: аналитик о допросе Гонтаревой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Стал причиной Голодомора - 87 лет назад приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 55123
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 23877
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21340
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых 1 Просмотров: 13356
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди Просмотров: 10386
Политика
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
 Просмотров: 45
Зеленский собрал силовиков на экстренное совещание
Зеленский собрал силовиков на экстренное совещание Просмотров: 1206
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
 1 Просмотров: 279
Медведчука в президии Верховной Рады не будет
Медведчука в президии Верховной Рады не будет 1 Просмотров: 1908
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
 3 Просмотров: 4023
Больше всего комментируют
7
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
3
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
3
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 8792
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua