Охотятся на Порошенко: аналитик о допросе Гонтаревой

"Найти недостатки в работе предыдущей власти можна", - аналитик. ФОТО: Нацбанк

Экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, чтобы получить показания против 5-го президента Петра Порошенко.

Такой мотив в вызове по делу олигарха Курченко видит аналитик Александр Кочетков.

"Все, что происходит с людьми высокого бывшей или нынешней власти, безусловно. связано с политической обстановкой. Зелинского к власти привела требование справедливости к представителям власти, в частности предыдущей - Порошенко и его ближайшего окружения. Гонтареву, Филатова вызывают на допросы, чтобы попытаться раскрутить их на показания против Порошенко. Все охотятся на Петра Алексеевича, это большая добыча ", - отмечает он для Gazeta.ua.

Правоохранители с ГПУ, НАБУ, ГБР пытаются показать новой власти свою эффективность, объясняет Кочетков.

"Кто-то надеется остаться на посту, кто-то пойти на повышение. Они сейчас роют под собой землю, чтобы доказать - предыдущая власть действительно совершала криминальные действия. В Национальном банке есть, что искать. О влиянии Администрации президента на судебную систему, чем занимался Филатов, тоже писали и заявляли неоднократно ", - добавляет аналитик.

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Генпрокурор Юрий Луценко, безусловно, знает о вызовах. Впрочем, с его мнением уже не считаются, указывает аналитик.

"Когда Луценко был в должности, то с ним кое-как считались работники. Сейчас прокурорские понимают - он не будет главным. Поэтому действуют по своему усмотрению. Делают так, как считают полезным для себя", - говорит Кочетков.

Конкретных последствий для подозреваемых по делу Курченко пока ждать не стоит. Вероятность ареста Филатова спрогнозировать трудно, а Гонтарева на допросы появляться не собирается, добавляет Кочетков.

"Найти недостатки в работе предыдущей власти можно. Впрочем. я точно знаю - профессиональный уровень правоохранителей за последние 5-10 лет существенно упал. Я абсолютно неуверен, что наши правоохранители даже с желанием и поддержкой новой власти смогут выстроить показательные версии, которые убедят суд".

На 12 августа на допрос в ГПУ вызвали экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского. Все они имеют статус подозреваемых в производстве относительно кражи газа структурами украинского бизнесмена Сергея Курченко. По мнению следствия, Курченко является руководителем преступной организации, которая в течение 2010-2014-х совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Он, возможно, покупал на аукционах государственный сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн по ценам ниже рыночных. Газ якобы был рассчитан для нужд населения. В дальнейшем его реализовывали по рыночной цене. В конце марта прокурор Константин Кулик с нарушением процессуального законодательства сообщил подозрения всем трем упомянутым чиновникам и экс-главе АП Борису Ложкину. С октября 2018-го экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева живет в Лондоне.