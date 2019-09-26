Офис Зеленского просят показать украинскую версию стенограммы

 
Ексклюзивы
1/5
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1017
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 648
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6291
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9216
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3186
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3618
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1521
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
3
16
4
14
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Видео
Все видео
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Зеленский отфутболил российских пропагандистов
Зеленский отфутболил российских пропагандистов
Зеленский готов к встрече с Трампом
Зеленский готов к встрече с Трампом
Кошевой о Зеленском: "Он немного подустал"
Кошевой о Зеленском: "Он немного подустал"
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 144
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5760
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5427
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1350
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 13:26

Офис Зеленского просят показать украинскую версию стенограммы

  Комментировать
Офис Зеленского просят показать украинскую версию стенограммы
"Странно, что Офис президента не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом", - написал Гончаренко. ФОТО: Facebook-страница депутата

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко просит председателя Офиса президента Андрея Богдана опубликовать украинский перевод стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Текст депутатского запроса он обнародовал в Facebook.

"Прошу предоставить мне официальный перевод полного текста", - говорится в обращении.

"Странно, что Офис президента не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом", - написал Гончаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ожидал другого сценария со стенограммой

Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о якобы давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу. После нее фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офис Зеленского просят показать украинскую версию стенограммы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 68783
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 25535
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 16976
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 11835
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 11781
Политика
Рябошапка поувольнял заместителей
Рябошапка поувольнял заместителей Просмотров: 54
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
 Просмотров: 207
Сытник: работать стало легче
Сытник: работать стало легче 1 Просмотров: 351
На митинг за досрочные выборы в Одессе пришло всего 10 человек
На митинг за досрочные выборы в Одессе пришло всего 10 человек Просмотров: 63
Князев остался в МВД – на новой должности
Князев остался в МВД – на новой должности Просмотров: 414
Больше всего комментируют
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
Голосов: 11957
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua