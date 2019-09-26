Офис Зеленского просят показать украинскую версию стенограммы

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко просит председателя Офиса президента Андрея Богдана опубликовать украинский перевод стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Текст депутатского запроса он обнародовал в Facebook.

"Прошу предоставить мне официальный перевод полного текста", - говорится в обращении.

"Странно, что Офис президента не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом", - написал Гончаренко.

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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о якобы давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу. После нее фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора.