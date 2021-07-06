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вторник, 06 июля 2021 16:50

Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев

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Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев
Нардеп Владимир Арьев: "Генпрокуратура требует посадить боевого генерала и чиновника МО за решетку с залогом 440 миллионов гривен". Фото: Укрінформ

На Печерский райсуд Киева давит Офис президента. Заместитель его руководителя Андрей Смирнов якобы звонил судье Алексею Соколову и требовал жестких решений по делу генерала Павловского.

Об этом со ссылкой на собственные источники написал в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

"Особому делу - особый судья. По моей информации, судьи Соколову позвонил близкий к Портнову заместитель руководителя офиса президента Смирнов и требовал от имени Зеленского жестких решений в мерах предосторожности в отношении генерала Павловского и Шандры", - отметил нардеп.

5 июля суд не избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому. Заседание перенесли. Ходатайство адвокатов об отводе судьи не удовлетворили.

"Генпрокуратура требует посадить боевого генерала и чиновника МО за решетку с залогом 440 миллионов гривен, - написал Арьев. - Интересно, что та же прокуратура требовала в деле о госизмене Медведчука залог в 300 миллионов, а закончилось лишь домашним арестом подозреваемого в госизмене. Ну и вишенка на торте: когда Медведчук в 2017 году начал против меня судебный процесс, то он подавал иск и забирал его из Печерского суда до тех пор, пока система не определила судьей именно Соколова. и, конечно, Соколов максимально быстро принял решение в пользу Медведчука. Комментарии лишние".

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Следователи Государственного бюро расследований подозревают генерала Павловского в закупке некачественной техники - катеров для Вооруженных сил. Также в деле фигурирует председатель правления завода "Кузница на Рыбацком" Валерий Шандра.

Обвинение просит о мере пресечения - содержание под стражей. Альтернативой является внесение залога в 447 млн ​​грн. Столько следователи ГБР насчитали нанесенного государству ущерба.

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