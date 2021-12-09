Офис Зеленского еженедельно советуется с американскими дипломатами

Ермак рассказал о разговорах с американскими дипломатами. Фото: Офис президента Украины/twitter.com

Украина тесно сотрудничает с США. В частности, проходят частые разговоры с американскими дипломатами.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

Почти еженедельно представители ОПУ общаются с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также с представителями Госдепа и министрами.

"Сегодня беспрецедентное тесное сотрудничество с ними (нашими партнерами – ред.). Мы практически каждую неделю имеем либо с ним (Салливаном – ред.) разговор, либо с представителями Госдепа. Также на постоянной связи министр иностранных дел, министр обороны. Думаю, мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации, и мы действительно уверенно смотрим в завтрашний день", - сказал Ермак.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного процесса в Украине. "Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом...США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир", - сказал он после разговора президентов. 9 декабря Байден позвонил по телефону Зеленскому.