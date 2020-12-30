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среда, 30 декабря 2020 15:51

Офис Венедиктовой озвучил причину "слива" дела Татарова

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Офис Венедиктовой озвучил причину &quot;слива&quot; дела Татарова
Сообщение о подозрении Татарову осуществили с нарушением требований УПК неуполномоченным лицом, что подтверждается ВАКС. Фото: "УНИАН"

Прокурор Андрей Грицан отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя ОП Олегу Татарову на основании выявленного нарушения требований Уголовного кодекса.

Об этом заявили в офисе генпрокурора, передает "Интерфакс-Украина".

"Изучением материалов, приложенных к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможный состав иного уголовного коррупционного правонарушения, не предоставляет права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Нарушения требований УПК в дальнейшем могут повлечь признание судом собранных доказательств недопустимыми", - пояснили в Офисе генпрокурора.

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Там также добавили, что сообщение о подозрении Татарову осуществили с нарушением требований УПК неуполномоченным лицом, что подтверждается ВАКС.

В то же время в ведомстве отметили, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве с НАБУ следователи Главного следственного управления СБУ и прокуроры офиса генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

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21 декабря в НАБУ лично вручили Татарову сообщение о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в деле по завладению 81 млн грн Нацгвардии.

Татаров является 3-м подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него в деле подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и бывший народный депутат, владелец ООО "Укрбуд Девелопмент".

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

Сегодня прокурор Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Татарову.

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Дата
30
декабря

Тимошенко перевезли в колонию

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